Ракетные удары по Днепру: в каком состоянии пострадавшие спасатели

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Прибывшие разбирать завалы спасатели попали под повторный обстрел. Сейчас один из них в тяжелом состоянии, четверо – стабильны.

В воскресенье, 10 апреля, пять спасателей травмировались в результате ракетного удара в Днепре. Они все еще находятся в больницах.

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Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Днепра Виктория Кулик сообщила, что один спасатель находится в тяжелом состоянии, еще четверо – в стабильном.

Помощь оказывается в полном объеме. На сегодняшний день угрозы жизни этих людей нет. Все операции сделаны,

– сказала она.

Что известно об обстреле Днепра: коротко

10 апреля россияне совершили целенаправленный ракетный обстрел Международного аэропорта Днепра. Авиаудар разрушил аэропорт и инфраструктуру рядом с аэродромом. От действий врага погиб один человек.

Ранения получили шесть спасателей, попавших под повторный обстрел, разбирая завалы. 5 из них госпитализировали.

Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук рассказал, что одну из ракет сбили. Также удалось уничтожить вражеский беспилотник.

Важно об обстрелах Днепра 10 апреля – для чего оккупанты это делают: смотрите видео