У неділю, 10 квітня, п’ять рятувальників травмувались внаслідок ракетного удару у Дніпрі. Вони досі перебувають у лікарнях.

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Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпра Вікторія Кулик повідомила, що один рятувальник перебуває у тяжкому стані, ще четверо – у стабільному.

Допомога надається у повному обсязі. На сьогодні загрози життю цих людей немає. Всі операції зроблені,

– сказала вона.

Що відомо про обстріл Дніпра: коротко

10 квітня росіяни здійснили цілеспрямований ракетний обстріл Міжнародного аеропорту Дніпра. Авіаудар зруйнував аеропорт та інфраструктуру поряд з летовищем. Від дій ворога загинула одна людина.

Поранення отримали шестеро рятувальників, які потрапили під повторний обстріл, розбираючи завали. 5 з них шпиталізували.

Голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук розповів, що одну з ракет збили. Також вдалося знищити ворожий безпілотник.

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