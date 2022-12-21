У Путина мало времени, он торопится – политолог о возможных новых массированных атаках от России

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцев ждет очень тяжелая неделя, в частности, существует угроза энергетического терроризма со стороны страны-агрессорки. Это, вероятно, связано с тем, что Украине будет предоставлена система противовоздушной обороны Patriot.

До Нового года и после Владимир Путин будет пытаться нанести наибольший ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Об этом 24 канала рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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По его мнению, у Путина осталось очень мало времени, поэтому он торопится.

Он планировал осуществить агрессию против Украины и захватить ее за три дня. Но война катастрофически затянулась,

– подчеркнул политолог.

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Путин принуждает Украину и Запад к грязному миру

Он считает, что чем дольше она длится, тем более болезненные удары нанесет по российской экономике, вооруженным силам и авторитету России, который и так уже нулевой в мире. А также по отношению россиян к своей власти и Путину.

"Поэтому он пытается как можно быстрее и интенсивнее нанести вред Украине, чтобы принудить ее и Запад к какому-то "гнилому" компромиссу, к какому-то грязному миру", - подчеркнул Игорь Эйдман.

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