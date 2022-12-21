У Путина мало времени, он торопится – политолог о возможных новых массированных атаках от России
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцев ждет очень тяжелая неделя, в частности, существует угроза энергетического терроризма со стороны страны-агрессорки. Это, вероятно, связано с тем, что Украине будет предоставлена система противовоздушной обороны Patriot.
До Нового года и после Владимир Путин будет пытаться нанести наибольший ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Об этом 24 канала рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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По его мнению, у Путина осталось очень мало времени, поэтому он торопится.
Он планировал осуществить агрессию против Украины и захватить ее за три дня. Но война катастрофически затянулась,
– подчеркнул политолог.
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Путин принуждает Украину и Запад к грязному миру
Он считает, что чем дольше она длится, тем более болезненные удары нанесет по российской экономике, вооруженным силам и авторитету России, который и так уже нулевой в мире. А также по отношению россиян к своей власти и Путину.
"Поэтому он пытается как можно быстрее и интенсивнее нанести вред Украине, чтобы принудить ее и Запад к какому-то "гнилому" компромиссу, к какому-то грязному миру", - подчеркнул Игорь Эйдман.
Ракетные удары по территории Украины: важно
- Российские оккупанты могли бы чаще наносить массированные ракетные удары, если бы имели большое количество ракет. Кроме того каждый удар нужно подготовить. Это доразведка цели, доразведка результатов предварительных ударов, введение цели в программу полета этих ракет.
- Россияне производят на треть больше ракет, чем до сих пор считалось. Потому новые ракетные удары действительно возможны. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что за время полномасштабной войны Россия изготовила 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет "Калибр", средний темп производства - до 40 ракет в месяц. И у россиян есть запас ракет минимум на 3 – 5 ударов, с залпом на 80 – 90 ракет в каждом.
- Российские ракетные удары не заставили Украину принять условия Кремля по капитуляции. Несмотря на это, Россия и дальше будет прибегать к обстрелам, в надежде доказать свою "непобедимость" и испортить жизнь украинцам. По мнению российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, Путин уверен, что время работает на него и у него будет шанс сохранить свою власть и влияние, не применяя ядерного оружия.