Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он отметил, что Россия в ожидании украинского контрнаступления хочет создать определенные точки давления, которые будут отвлекать от основной задачи.

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Способ оправдать неудачи на поле боя

По словам Наки, вероятно, частые ракетные атаки это просто способ для российских генералов отчитаться за уничтожение "тысячи танков, систем Patriot" и т.д. Если верить брифингам Конашенкова и отчетам Шойгу, то в Украине уже несколько раз уничтожили все склады с вооружением, все военные штабы и миллионы командиров.

"Российской армии неважно, был ли удар "успешен", достиг ли он какой-то цели. Если ракета попадает в жилой дом, то они будут утверждать, что там находились иностранные наемники или даже сам Залужный", – сообщил журналист.

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Россияне хотят не допустить перекидывание ПВО на фронт

Российский оппозиционер считает, что когда украинские войска уйдут вглубь оккупированной территории, у российской авиации будет больше возможностей, ведь Украина не может перебросить на фронт всю доступную ПВО. Задачей России сейчас является не допустить перекидывание дополнительных комплексов ПВО ближе к линии фронта.

Чем больше наносят удары по городам, расположенным вдали от линии фронта, тем больше систем ПВО придется держать для их защиты.

– отметил Наки.

Россия делает ставку на авиацию

Наки заявил, что для украинской армии, собирающейся освобождать оккупированные территории, основную угрозу представляет не живая сила врага, а российская авиация. Воздушно-космические силы России имеют гораздо больше возможностей и средств, чем Воздушные силы ВСУ.

"Еще в начале полномасштабного вторжения, россияне пытались использовать свое преимущество в воздухе и активно применяли авиацию, даже в глубоком тылу. Однако им не удалось подавить нашу систему ПВО и завоевать преимущество в воздухе – следствием этого стали значительные потери врага в авиации в начале вторжения" – рассказал он.

Почему Россия так активно использует ракетный террор в последнее время.