"Европа может не отразить ракетную атаку России": президент Латвии сделал тревожное заявление

Европа не успевает за развитием дронов и средств ведения воздушной войны в Украине. В случае расширения боевых действий многие страны НАТО могут оказаться неспособными защититься от российских ракетных ударов.

Такое мнение в интервью The Guardian высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Готова ли Европа к воздушному противостоянию с Россией?

Ринкевичс заявил, что системы ПВО, защиты от дронов и баллистических ракет в настоящее время испытывают серьезные проблемы. По его словам, это касается не только Украины, но и Европы, и НАТО.

Он подчеркнул, что технологии дронной войны в Украине развиваются очень быстро. Поэтому то, что страны делают для подготовки к воздушной войне сейчас, может устареть уже к середине следующего года.

Ринкевичс также предупредил, что если Россия нанесет ракетные удары по странам НАТО, многие государства могут столкнуться со значительными трудностями при их отражении.

В то же время Украина и европейские страны сталкиваются с задержками в поставках ракет для Patriot и других систем ПВО.

США уже израсходовали почти две трети запасов важных ракет-перехватчиков во время войны с Ираном. По оценкам, на восстановление этих запасов может потребоваться не менее пяти лет.

США также рассматривали возможность производства ракет для Patriot в Украине и Европе, но окончательной договоренности пока нет.

Ринкевичс отметил, что переговоры продолжаются, а Европа уже обладает определенными производственными возможностями. В то же время он подчеркнул, что Patriot остается одним из самых эффективных средств защиты от таких угроз.

Будет ли Россия проводить атаки против стран Балтии?

Страны Балтии заявляют, что пока нет признаков подготовки Москвы к военному вторжению.

Ринкевичс считает, что после местных выборов Россия может усилить мобилизацию, а зимой использовать дополнительные ресурсы для давления на Украину.

Также Москва, по его словам, может пытаться сделать все возможное, чтобы убедить государства, поддерживающие Украину, прекратить эту поддержку.

Я бы исключил обычное военное вторжение, но мы должны быть очень внимательны ко всем другим возможностям,

– сказал президент Латвии.

По его словам, о попытках России проверить готовность Европы поддерживать Украину свидетельствуют диверсии, кибератаки, а также инциденты с дронами и ракетами.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск ожидает, что Москва может провести атаку дронами и ракетами против стран, поддерживающих Украину, в частности Польшу.

Россия может намеренно запускать ракеты и дроны в сторону НАТО, а затем называть их падение случайностью.

По словам Туска, так Кремль хочет проверить готовность Альянса применить 5-ю статью.