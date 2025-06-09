Это были превентивные меры безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
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Польша поднимала в небо истребители
В связи с интенсивным воздушным нападением Российской Федерации на территорию Украины, утром началась активность польских и союзных воздушных судов в польском воздушном пространстве,
– говорится в сообщении.
К вероятному отражению атаки привлекли все имеющиеся средства и ресурсы. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
"Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются с целью обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша", – добавили польские военные.
В ночь на 9 июня Россия осуществила массированную атаку ракетами и дронами по Украине.