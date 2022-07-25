россияне выпустили до 40 снарядов по Никопольскому району, по Днепровскому – две ракеты

оккупанты в ночь на 25 июля обстреляли Днепропетровскую область. россияне выпустили по Никопольскому району около 40 снарядов. Что касается Днепровского, то по нему ударили двумя ракетами.

"Прилеты" по Днепропетровской области произошли во время ночной воздушной тревоги . Тогда местные жители сообщали, что слышали взрывы. Отметим, что они звучали как в Никополе, так и Запорожье.

Читайте также Почему путин атаковал Одесский порт, колоссальные потери врага на Юге: основное за 152 день войны

Пострадала 10-летняя девочка

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, область враг атаковал целую ночь. Оккупанты били сразу по трем районам: Никопольскому, Днепровскому, а также Криворожскому.

Что касается Никопольского, то захватчики открывали по нему огонь из РСЗО. Известно об атаке почти четырьмя десятками реактивных снарядов. Во вражескую атаку попали Марганецкая и Мировская общины.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что в результате вражеской атаки повреждены 6 домов, а также 4 хозяйственные сооружения. Известно и о двух поврежденных газопроводах. Один был высокого, а другой – низкого давления. К счастью, их оперативно перекрыли, избежав масштабного пожара.

Не обошлось также и без пострадавших. Известно, о 10-летней девочке, которая получила ранения. Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук отметил, что она получила легкое поражение ноги. От госпитализации девочки родители отказались.

Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото пресс-службы ГСЧС

Ракетами били по Днепровскому району

На Днепровский район оккупанты направили сразу две ракеты. Вражеские снаряды попали в сельскохозяйственное предприятие в Любимовской общине. В результате загорелись два ангара с сеном. Пожарным уже удалось локализовать пламя, распространившееся на площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Известно также повреждение свинофермы, а также зернохранилища. Здесь обошлось без пострадавших.

Согласно предварительной информации, оккупанты нанесли удар с самолета. ОниСоответствующую информацию Лукашуку предоставили военные.

Если говорить о Криворожском районе, то по нему захватчики тоже били из ствольной артиллерии. Под вражеский огонь в очередной раз попала Зеленодольская община. Обошлось без жертв, а также разрушений.

Достойно внимания – в Британии резко отреагировали на увеличение ракетных ударов по Украине: смотрите видео