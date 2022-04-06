Ракетные обстрелы Днепропетровщины и Львовщины: как прошла ночь в регионах

Во многих областях Украины ночь прошла относительно спокойно. Однако на Львовщине и Днепропетровщине были прилеты ракет, а на Юге и Востоке продолжались бои.

Спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Буковине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожье, Тернопольской областях. Об этом 24 каналу сообщили в ОП.

Важно ВСУ отбили ряд сел в Херсонской области, обстрел Днепропетровщины: основное за 42 день войны

В Черниговской и Киевской областях продолжают разминирование населенных пунктов, откуда выгнали россиян.

Винницкая область

Оккупанты попали в инфраструктурный объект в Козятине. Объемы повреждений еще выясняются, пострадавших нет.

Днепропетровская область

В регион за ночь прилетели две российские ракеты. Попали по нефтебазе в Синельниковском районе и складам с горючим на одном из заводов в Новомосковском.

Предварительно обошлось без жертв.

Львовская область

Раздались взрывы в районе Радехова. Информации о пострадавших на утро нет.

Херсонская область

Бои продолжаются на границах Николаевщины и Днепропетровщины. Большинство населенных пунктов области находятся на грани гуманитарной катастрофы, многие деревни и поселки – без света и воды.

Утром на временно оккупированных территориях области продолжаются боевые действия.

Харьковская область

Россия продолжает хаотические обстрелы жилых районов Харькова. Продолжаются бои на Изюмском направлении. ВСУ вчера ликвидировали там российские танки и вертолет К-52.

Луганская область

Оккупанты ночью обстреливали жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

Донецкая область

Россияне обстреливали Очеретинскую и Торецкую ОТГ. Есть разрушение жилья, одна женщина погибла.

Вечером были обстрелы Марьинки и Авдеевки. Дома также подверглись разрушению.

Поселки Нью-Йорк и Пивденное– без газа.

Мариуполь в блокаде.

Гуманитарный груз не пропустили. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.

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