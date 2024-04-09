Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш. Он отметил, что об этом свидетельствуют свежие компоненты ракеты, которые были изготовлены в течение последних месяцев, передает 24 Канал.

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Евлаш отметил, что сейчас украинские эксперты, которые изучают обломки российских ракет, отмечают, что они были свежими. В частности, некоторые из них изготовили в прошлом году, а тот несколько месяцев назад.

Как только ракету изготавливают, ее сразу применяют,

– объяснил майор.

Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что россияне используют и другие составляющие для поражения объектов гражданской инфраструктуры. По словам Евлаша, целом на складах в России может храниться до 950 ракет, однако сколько именно они смогут применить – пока неизвестно.

"Им нужно определенное время, чтобы накапливать эти ракеты. В последнее время российские войска активно применяют "Шахеды" для разведки мест базирования украинской ПВО", – сказал военный.

Майор также отметил, что враг понимает, что вскоре Украина может получить довольно мощное оружие от наших партнеров. Поэтому и изучает возможности нашей противовоздушной обороны.

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