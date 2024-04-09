Про це в етері телемарафону сказав речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він наголосив, що про це свідчать свіжі компоненти ракети, які були виготовлені протягом останніх місяців, передає 24 Канал.

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Євлаш наголосив, що наразі українські експерти, які вивчають уламки російських ракет, зазначають, що вони були свіжими. Зокрема, деякі з них виготовили минулого року, а той кілька місяців тому.

Як тільки ракету виготовляють, її одразу застосовують,

– пояснив майор.

Речник Повітряних сил також підкреслив, що росіяни використовують і інші складові для ураження об'єктів цивільної інфраструктури. За словами Євлаша, загалом на складах у Росії може зберігатися до 950 ракет, проте скільки саме вони зможуть застосувати – наразі невідомо.

"Їм потрібен певний час, щоб накопичувати ці ракети. Останнім часом російські війська активно застосовують "Шахеди" для розвідування місць базувань української ППО", – сказав військовий.

Майор також зазначив, що ворог розуміє, що незабаром Україна може отримати доволі потужну зброю від наших партнерів. Тому і вивчає можливості нашої протиповітряної оборони.

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