Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, определенным образом события на территории России несколько повлияли на оккупантов. По сравнению с позапрошлыми сутками количество обстрелов было на треть меньше.

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Тактика оккупантов не изменилась

Как отметила Гуменюк, за минувшие сутки на Юге зафиксировали более 60 вражеских обстрелов. Известно, что ночью пострадали в результате удара по Херсонщине.

Тактика оккупантов не изменилась. Они до сих пор используют тактическую авиацию на Бериславском направлении, где разрушают частный и сельскохозяйственный сектор. Местные жители пытаются восстановить регион, а россияне коварно его уничтожают.

К счастью, за вчерашний день раненых не было. Однако ночью враг ударил по Херсону, где один человек погиб, а несколько человек получили ранения. Есть обстрелы по прибрежным населенным пунктам. Враг время от времени напоминает о себе на Днепро-Бугском лимане, чтобы эти морские пути не использовали для зерновой сделки.

– заметила Гуменюк.

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Ракетные обстрелы Украины: коротко