Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, определенным образом события на территории России несколько повлияли на оккупантов. По сравнению с позапрошлыми сутками количество обстрелов было на треть меньше.
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Тактика оккупантов не изменилась
Как отметила Гуменюк, за минувшие сутки на Юге зафиксировали более 60 вражеских обстрелов. Известно, что ночью пострадали в результате удара по Херсонщине.
Тактика оккупантов не изменилась. Они до сих пор используют тактическую авиацию на Бериславском направлении, где разрушают частный и сельскохозяйственный сектор. Местные жители пытаются восстановить регион, а россияне коварно его уничтожают.
К счастью, за вчерашний день раненых не было. Однако ночью враг ударил по Херсону, где один человек погиб, а несколько человек получили ранения. Есть обстрелы по прибрежным населенным пунктам. Враг время от времени напоминает о себе на Днепро-Бугском лимане, чтобы эти морские пути не использовали для зерновой сделки.
– заметила Гуменюк.
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Ракетные обстрелы Украины: коротко
- Российские оккупанты регулярно терроризируют Украину. Они запускают как крылатые, так и баллистические ракеты. А также – иранские дроны-камикадзе.
- В ночь на 24 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что силы ПВО в небе вокруг Киева уничтожили более 20 ракет.
- Обломки российских ракет повредили многоэтажку в Соломенском районе. Больше всего пострадали 16, 17 и 18 этажа.