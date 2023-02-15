Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Также в Херсонской области после ухода враг оставил мины и недетонированные боеприпасы.
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Соболевский сообщил, что сегодня ожидается полное восстановление железнодорожного полотна в Херсонской области, которое было повреждено в результате российских обстрелов.
Враг бьет по жилым домам
В Херсонском облсовете сообщили, что враг преимущественно бьет по жилой застройке, больше всего прилетает по жилым домам. Страдают также гуманитарные объекты и критическая инфраструктура города.
Фактически каждый день у нас есть погибшие, есть пострадавшие,
– добавил Соболевский.
Соболевский о ситуации в Херсоне: смотреть видео
Минная опасность
В Херсонской области остается минная угроза. На территории области осталось большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Безопасность херсонцев во многом зависит от их осторожности и внимательности, отметили в облсовете.
Соболевский снова призывал горожан не подходить к опасным предметам и передвигаться за пределами населенных пунктов исключительно известными и проверенными маршрутами.
Напомним, что 12 февраля автомобиль с гражданскими людьми взорвался на мине, оставленной русскими военными.
Враг обстреливает Херсон: что известно
- Британская разведка объяснила, зачем россияне обстреливают деоккупированную Херсонщину. Командиры, вероятно, частично преследуют цель ухудшить моральное состояние гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр.
- 3 февраля россияне попали в магазин "Эпицентр" на месте вспыхнул пожар. К счастью, пострадавших нет.
- 2 февраля оккупанты 7 раз обстреляли город. В результате обстрелов повреждены частные дома, здание школы, перебита газовая труба.