Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Также в Херсонской области после ухода враг оставил мины и недетонированные боеприпасы.

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Соболевский сообщил, что сегодня ожидается полное восстановление железнодорожного полотна в Херсонской области, которое было повреждено в результате российских обстрелов.

Враг бьет по жилым домам

В Херсонском облсовете сообщили, что враг преимущественно бьет по жилой застройке, больше всего прилетает по жилым домам. Страдают также гуманитарные объекты и критическая инфраструктура города.

Фактически каждый день у нас есть погибшие, есть пострадавшие,

– добавил Соболевский.

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Минная опасность

В Херсонской области остается минная угроза. На территории области осталось большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Безопасность херсонцев во многом зависит от их осторожности и внимательности, отметили в облсовете.

Соболевский снова призывал горожан не подходить к опасным предметам и передвигаться за пределами населенных пунктов исключительно известными и проверенными маршрутами.

Напомним, что 12 февраля автомобиль с гражданскими людьми взорвался на мине, оставленной русскими военными.

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