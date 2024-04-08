Однако для полного нивелирования угрозы необходимо деоккупировать Крым. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
Интересно ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения из-за наступления России, – ISW
В ВМС рассказали о нивелировании угрозы обстрелов из Крыма
Плетенчук отметил, что военные неоднократно подчеркивали,, что любые объекты на территории временно оккупированного Крыма, если они несут угрозу, являются законными целями для нашего государства. Кроме того, взрывы на территории Крыма так же будут продолжаться на военных объектах.
Однако без полного освобождения территории обеспечить безопасность именно неприменения этой локации невозможно,
– пояснил представитель ВМС.
Капитан также отметил, что надо понять, что тактика врага заключается в использовании мобильных платформ, которые достаточно сложно отслеживать, какие перемещаются постоянно и не находятся на стационарных позициях. Поэтому опасность обстрелов с Крымского полуострова присутствует постоянно.
Россия атаковала Киевскую область "Цирконом" из Крыма
- Россия 25 марта атаковала Киевскую область ракетами, которые потом определили как "Циркон". Уже 30 марта Кремль признал, что ударил по Украине гиперзвуковым оружием "Циркон". Во время атаки все ракеты были успешно уничтожены.
- Эти баллистические ракеты были выпущены с территории аннексированного Крыма. В результате атаки десять человек получили травмы различной тяжести, среди которых были девушка-подросток и две беременные женщины.
- Скорость подлета "Циркона" к крупнейшим городам Украины чрезвычайно короткая. Так, эта ракета долетит до Юга всего лишь за минуту. В Киев, Винницу, Харьков – за 3, а на западе она окажется за около 5 минут.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что россияне накопили в Крыму гиперзвуковые ракеты "Циркон" и выбрали базу Крыма для их размещения. В частности, оттуда удобно обстреливать Одессу и другие южные районы Украины.
- Стоит отметить, что ракета "Циркон", по предварительным оценкам, имеет скорость примерно 11 600 километров в час, что является гиперзвуком. Все, что известно о "Цирконах", их характеристика и возможные угрозы – читайте в материале.