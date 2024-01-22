Об этом 24 Каналу заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, то, что враг не может приближаться к контролируемому Украиной берегу, не сдерживает его в ракетной агрессии.
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Уровень ракетной опасности – очень высокий
Наталья Гуменюк отметила, что последний раз в боевой работе "Калибры" наблюдали во время массированной ракетной атаки 2 января. Было выпущено три ракеты, все были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны.
Сегодня корабельную группировку россияне развернули в количестве 14 единиц: в Черном море – 13, в Азовском – одна. В Азовском море находится патрульный корабль, выполняющий пограничные функции и ведущий наблюдение за функционированием пролива.
В Черном море четыре больших десантных корабля, три минных тральщика находятся неподалеку от порта "Новороссийск". Там неподалеку, но в рассредоточенности, на существенном расстоянии друг от друга, есть два ракетоносителя: фрегат и малый ракетный корабль.
Общее снаряжение – 16 "Калибров". Они готовы их использовать и с того расстояния. То, что они не могут приближаться к контролируемому Украиной берегу, не сдерживает их в ракетной агрессии. Уровень ракетной опасности Генштаб оценивает как очень высокий, потому что корабли являются носителями крылатых ракет и готовы к их применению. Они на боевом дежурстве,
– рассказала она.
Ракетная угроза: главное
- Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море. Россия увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море до двух. Как объяснила спикер ОК "Юг", говорится о фрегате "Адмирал Макаров" и корабле проекта "Буян-М". Итого эти два судна могут нести до 16 ракет типа "Калибр". По ее словам, враг может нанести удары с использованием и ракет морского базирования.
- Спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Питер Стано заявил, что оккупанты могут усилить атаки по Украине перед президентскими выборами в России, которые пройдут 17 марта. В Брюсселе считают, что действия Владимира Путина демонстрируют его решительность продолжать незаконную агрессию против Украины, в частности, накануне выборов.
- Заметим, что Россия атаковала Украину редкой противокорабельной ракетой П-35. В сеть выложили фото обломков сбитой ракеты П-35 (3М44 "Прогресс"), которой враг мог ударить либо из берегового комплекса "Редут", либо из подземного – "Объект-100". Ракета длиной достигает 10 метров. Ее стартовый вес – 4 тонны. Разрабатывали П-35 в 50-е годы прошлого века, а взяли на вооружение в 1962 году.