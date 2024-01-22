Об этом 24 Каналу заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, то, что враг не может приближаться к контролируемому Украиной берегу, не сдерживает его в ракетной агрессии.

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Уровень ракетной опасности – очень высокий

Наталья Гуменюк отметила, что последний раз в боевой работе "Калибры" наблюдали во время массированной ракетной атаки 2 января. Было выпущено три ракеты, все были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны.

Сегодня корабельную группировку россияне развернули в количестве 14 единиц: в Черном море – 13, в Азовском – одна. В Азовском море находится патрульный корабль, выполняющий пограничные функции и ведущий наблюдение за функционированием пролива.

В Черном море четыре больших десантных корабля, три минных тральщика находятся неподалеку от порта "Новороссийск". Там неподалеку, но в рассредоточенности, на существенном расстоянии друг от друга, есть два ракетоносителя: фрегат и малый ракетный корабль.

Общее снаряжение – 16 "Калибров". Они готовы их использовать и с того расстояния. То, что они не могут приближаться к контролируемому Украиной берегу, не сдерживает их в ракетной агрессии. Уровень ракетной опасности Генштаб оценивает как очень высокий, потому что корабли являются носителями крылатых ракет и готовы к их применению. Они на боевом дежурстве,

– рассказала она.

Ракетная угроза: главное