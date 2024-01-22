Про це 24 Каналу заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, те, що ворог не може наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує його у ракетній агресії.
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Рівень ракетної небезпеки – дуже високий
Наталія Гуменюк зазначила, що востаннє у бойовій роботі "Калібри" спостерігали під час масованої ракетної атаки 2 січня. Було випущено три ракети, усі були знищені нашими силами протиповітряної оборони.
Сьогодні корабельне угруповання росіяни розгорнули у кількості 14 одиниць: у Чорному морі – 13, в Азовському – одна. В Азовському морі перебуває патрульний корабель, який виконує прикордонні функції і веде спостереження за функціонуванням протоки.
У Чорному морі чотири великі десантні кораблі, три мінні тральщики перебувають неподалік порту "Новоросійськ". Там неподалік, але в розосередженості, на суттєвій відстані один від одного, є два ракетоносії: фрегат і малий ракетний корабель.
Загальне спорядження – 16 "Калібрів". Вони готові їх застосовувати і з тієї відстані. Те, що вони не можуть наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує їх у ракетній агресії. Рівень ракетної небезпеки Генштаб оцінює як дуже високий, бо кораблі є носіями крилатих ракет і готові до їх застосування вже. Вони на бойовому чергуванні,
– розповіла вона.
Ракетна загроза: головне
- Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі. Росія збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі до двох. Як пояснила речниця ОК "Південь", мовиться про фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М". Разом ці два судна можуть нести до 16 ракет типу "Калібр". За її словами, ворог може завдати ударів з використанням і ракет морського базування.
- Речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано заявив, що окупанти можуть посилити атаки по Україні перед президентськими виборами у Росії, які відбудуться 17 березня. В Брюсселі вважають, що дії Владіміра Путіна демонструють його рішучість продовжувати незаконну агресію проти України, зокрема, напередодні виборів.
- Зауважимо, що Росія атакувала Україну рідкісною протикорабельною ракетою П-35. У мережу виклали фото уламків збитої ракети П-35 (3М44 "Прогрес"), якою ворог міг вдарити або з берегового комплексу "Редут", або з підземного – "Объект-100". Ракета у довжину сягає 10 метрів. Її стартова вага – 4 тонни. Розробляли П-35 у 50-х роках минулого століття, а взяли на озброєння у 1962 році.