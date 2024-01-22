Про це 24 Каналу заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, те, що ворог не може наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує його у ракетній агресії.

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Рівень ракетної небезпеки – дуже високий

Наталія Гуменюк зазначила, що востаннє у бойовій роботі "Калібри" спостерігали під час масованої ракетної атаки 2 січня. Було випущено три ракети, усі були знищені нашими силами протиповітряної оборони.

Сьогодні корабельне угруповання росіяни розгорнули у кількості 14 одиниць: у Чорному морі – 13, в Азовському – одна. В Азовському морі перебуває патрульний корабель, який виконує прикордонні функції і веде спостереження за функціонуванням протоки.

У Чорному морі чотири великі десантні кораблі, три мінні тральщики перебувають неподалік порту "Новоросійськ". Там неподалік, але в розосередженості, на суттєвій відстані один від одного, є два ракетоносії: фрегат і малий ракетний корабель.

Загальне спорядження – 16 "Калібрів". Вони готові їх застосовувати і з тієї відстані. Те, що вони не можуть наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує їх у ракетній агресії. Рівень ракетної небезпеки Генштаб оцінює як дуже високий, бо кораблі є носіями крилатих ракет і готові до їх застосування вже. Вони на бойовому чергуванні,

– розповіла вона.

Ракетна загроза: головне