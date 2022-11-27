Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, сейчас у оккупантов есть около 400 единиц крылатых ракет Х-101 и Х-555. Также они имеют в наличии примерно такое же количество "Калибров". Это достаточно ограниченное количество, учитывая массированные удары, где запускают по 100 ракет.

К теме Какая техника нужна Украине, чтобы закрыть небо и освободить наши земли

Оккупанты до сих пор могут производить ракеты

Как отмечает Катков, не стоит забывать, что у России до сих пор есть возможность производить ракеты. По данным разведки, они способны производить около 180 ракет в год.

Ранее частные аналитические центры сообщали, что оккупанты производили до 60 ракет в год. Это свидетельствует, что оккупанты, скорее всего, действительно перешли на трехсменный рабочий день и не испытывают проблем с запчастями.

Санкции, которые наложили с 2014 года и ужесточили с 24 февраля, работают не так, как бы хотелось. Это означает то, что они могут масштабировать производство. Сейчас речь идет о 180. Но предположим, что они развернут производство Х-101 или более дешевой версии на еще одном предприятии, которое также будет работать в 3 смены. Тогда количество увеличится,

– отметил Катков.

По его мнению, даже если оккупанты дойдут до критического предела в собственном арсенале крылатых ракет, они все равно продолжат наносить удары. У них есть значительные запасы ракет к комплексам С-300, которые летят на 120 километров.

Также не стоит забывать о попытках оккупантов начать у себя производство иранских дронов Shahed-136. Они способны истощать украинскую ПВО. Его себестоимость – около 20 тысяч долларов. А цена одной ракеты для NASAMS – 1 миллион долларов.

Впрочем, в последнем пакете от США Украина уже получила новый вид вооружения против дронов. Это – зенитные пулеметы с тепловизорами. Это отличный ответ на угрозу от дронов Shahed-136.

Интересно – ВСУ передали привет врагу: смотрите видео

Враг несет значительные потери на войне в Украине