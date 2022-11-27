Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, зараз в окупантів є приблизно 400 одиниць крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також вони мають в наявності приблизно таку ж кількість "Калібрів". Це досить обмежена кількість, враховуючи масовані удари, де запускають по 100 ракет.

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Окупанти досі можуть виробляти ракети

Як наголошує Катков, не варто забувати, що Росія досі має можливість виробляти ракети. За даними розвідки, вони здатні виготовляти близько 180 ракет на рік.

Раніше приватні аналітичні центри повідомляли, що окупанти виробляли про 60 ракет на рік. Це свідчить, що окупанти, найімовірніше дійсно перейшли на тризмінний робочий день та не мають проблем із запчастинами.

Санкції, які наклали з 2014 року та посилили з 24 лютого, працюють не так, як би хотілося. Це означає те, що вони можуть масштабувати виробництво. Зараз йдеться про 180. Але припустімо, що вони розгорнуть виробництво Х-101 чи дешевшої версії на ще одному підприємстві, яке також працюватиме в 3 зміни. Тоді кількість збільшиться,

– зазначив Катков.

На його думку, навіть якщо окупанти дійдуть до критичної межі у власному арсеналі крилатих ракет, вони все одно продовжать завдавати удари. У них є значні запаси ракет до комплексів С-300, які летять на 120 кілометрів.

Також не варто забувати про спроби окупантів почати в себе виробництво іранських дронів Shahed-136. Вони здатні виснажувати українську ППО. Його собівартість – близько 20 тисяч доларів. А ціна однієї ракети для NASAMS – 1 мільйон доларів.

Утім, в останньому пакеті від США Україна вже отримала новий вид озброєння проти дронів. Це – зенітні кулемети з тепловізорами. Це чудова відповідь на загрозу від дронів Shahed-136.

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