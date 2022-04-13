Ракетные обстрелы и много мин: Кличко говорит, что рано возвращаться в Киев
Источник:фейсбук Кличка
Киевлянам еще раз напоминают, что не стоит спешить с возвращением в столицу. Сейчас там все еще небезопасно.
В частности, об этом напомнил мэр города Виталий Кличко. Вместе с тем отметил, что не может запретить возвращаться, только рекомендовать.
Тем временем Две трети киевлян уже вернулись в столицу, – Кличко
"Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Однако не будем забывать, что целью агрессора была столица", – отметил глава города.
Военные утверждают, что агрессор не покинул свои планы и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных.
Друзья! Сегодня еще рано массово возвращаться домой, в Киев,
– еще раз подчеркнул он.
Угрозы обстрелов и разминирования
Военные сейчас отмечают два аспекта, откуда можно ожидать угрозы:
- угроза ракетных обстрелов;
- также продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу.
"Уже, к сожалению, есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей. Поэтому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся же должны взвешивать все риски", – добавил Кличко.
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