Ракетные обстрелы и много мин: Кличко говорит, что рано возвращаться в Киев

Киевлянам еще раз напоминают, что не стоит спешить с возвращением в столицу. Сейчас там все еще небезопасно.

В частности, об этом напомнил мэр города Виталий Кличко. Вместе с тем отметил, что не может запретить возвращаться, только рекомендовать.

Тем временем Две трети киевлян уже вернулись в столицу, – Кличко

"Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Однако не будем забывать, что целью агрессора была столица", – отметил глава города.

Военные утверждают, что агрессор не покинул свои планы и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных.

Друзья! Сегодня еще рано массово возвращаться домой, в Киев,

– еще раз подчеркнул он.

Угрозы обстрелов и разминирования

Военные сейчас отмечают два аспекта, откуда можно ожидать угрозы:

угроза ракетных обстрелов;

также продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу.

"Уже, к сожалению, есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей. Поэтому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся же должны взвешивать все риски", – добавил Кличко.

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