Нас бережет святой Николай – в Николаеве после обстрелов нет жертв и очень мало раненых, – Ким

Утром 15 июля российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Николаеву. К счастью, никто из жителей города не погиб.

Информацию о последствиях ракетного удара по Николаеву озвучил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Нас бережет святой Николай – у нас нет убитых и очень мало раненых. Во время сегодняшнего обстрела было двое раненых, которых забрала скорая. Там средней тяжести ранения", – рассказал Виталий Ким.

Он отметил, что жители города научились жить при постоянных угрозах ракетных ударов со стороны российских захватчиков. Ведь город довольно близко к линии фронта. Следовательно, и время с момента пуска ракет до их попадания в город значительно короче.

Ракетный удар по Николаеву 15 июля: главное

российские оккупанты атаковали Николаев утром 15 июля – около 07:50. Сначала в городе прогремели несколько взрывов и только после этого объявили о воздушной тревоге. В общей сложности было выпущено около 10 ракет.

Захватчики нанесли ракетный удар сразу по двум университетам города. Речь идет о педагогическом институте, а также Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

Впоследствии опубликовали и видео с момента попадания вражеских снарядов в университеты Николаева.

Ким обстрелы гражданских объектов Николаева назвал запугиванием мирных жителей. российские оккупанты прибегают к такой тактике, чтобы постоянным страхом давить на людей, которые должны подталкивать украинские власти к переговорам с россией.

Видео попадания ракет в университеты в Николаеве