Зеленский раскритиковал "страшилки" о массированных ракетных ударах

Некоторые публичные лица решили сообщить о "массовом ракетном обстреле Украины". Никаких положительных результатов у этих заявлений нет.

российские оккупанты продолжают ракетный террор Украины. Враг очень надеется на массовую панику и снижение жизнедеятельности тылов наших героических ВСУ.

Читайте также Битва за Донбасс может стать последним наступлением России, – Пономаренко спрогнозировал, что будет дальше

Зеленский просит не делать громких заявлений

После объявления воздушной тревоги мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что есть опасность массированного ракетного удара по всей Украине. Скорее всего, таким образом он хотел убедить людей оставаться в укрытиях. Подобная информация звучала и в некоторых пабликах в соцсетях. Впоследствии мэр Ивано-Франковска удалил свой пост из соцсетей.

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам призвал быть очень аккуратными в информационном поле. Надо быть очень осмотрительными в своих высказываниях, особенно это касается публичных людей.

Скольких людей напугал фейк о массовом российском ракетном ударе по Украине? И это после Днепра, Винницы, других городов, переживших атаки,

– сказал Зеленский.

Он также попросил граждан не реагировать на сознательные вбросы россиян, желающих дополнить ракетный террор психологическим давлением. Вместе с тем глава государства попросил всех украинцев реагировать на спасающий жизнь воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие

Война россии с Украиной: последние новости

Бывший руководитель СБУ в Крыму Олег Кулинич был задержан по подозрению в государственной измене. От ответственности за содействие врагу не удастся уйти никому.

ВСУ удается продвигаться в направлении Херсона. Враг оказывает сопротивление и ведет огонь по всей линии столкновения, но удержать позиций не может.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам