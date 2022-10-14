15 энергообъектов, которые Россия хотела уничтожить, уже восстановили, однако радоваться еще рано, – Зеленский

Украина возобновляется после массированных ракетных обстрелов 10 и 11 октября. Объекты энергетической инфраструктуры уже удалось восстановить, однако энергосистема еще не стабилизирована полностью.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства призвал граждан продолжать ограничение использования электроэнергии.

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Возобновление работы продолжается

Президент отметил, что в некоторых регионах нашего государства все еще идет работа по восстановлению энергетических объектов, которые повредили россияне. Поэтому в некоторых городах и районах энергетики вынуждены применять графики стабилизационных отключений. Однако в большинстве регионов электроснабжение восстановлено.

Несмотря на это, глава государства обратился к гражданам с призывом продолжать ограничение потребления электроэнергии в пиковые часы, чтобы была возможность стабилизировать энергетическую систему.

15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные. Обращаю ваше внимание, уважаемые украинцы: пожалуйста, все еще нужно сознательно ущемлять потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно. Это также элемент защиты нашего государства,

– подчеркнул президент.

Массовые ракетные обстрелы россиян

В течение 10 и 11 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В первый день атак враг выпустил 83 ракеты, 43 из которых удалось сбить силам ПВО. Наши защитники и защитницы сбили 13 из 24 запущенных беспилотников. На следующий день наши воины сбили 21 ракету и 11 беспилотников.

Россия потратила только на ракетный обстрел 10 октября сумму в размере от 400 до 700 миллионов долларов. За эти деньги оккупанты убили более десятка украинцев, еще около сотни ранили, повредили жилые дома, гражданскую инфраструктуру разных регионов и частично обесточили низ городов и сел. В частности, Львов остался на несколько часов не только без света, но и без связи.

Однако коммунальные службы оперативно начали восстановительные работы, что позволило быстро возобновить электроснабжение в большинстве населенных пунктов, а тем временем украинцы успешно закрыли сбор волонтеров Сергея Притулы и Сергея Стерненко на дроны для мести оккупантам.

То есть россияне за 2 дня потратили более сотни ракет, стоимость которых составляет миллионы долларов для того, чтобы атаковать энергосистему и запугать украинцев. Последний пункт провалился.

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