Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что угроза ракетных обстрелов будет столько времени, сколько будет продолжаться война.
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В россии уменьшается количество новейших самолетов
Жданов отметил, что положительным моментом для нас является то, что e россии уменьшается количество новых самолетов. Это происходит благодаря работе наших Вооруженных Сил, в частности, воздушных сил. А также у россии огромные проблемы с подготовкой боевых летчиков для боевого пилотирования.
Она даже применяла ветеранов-отставников и воюющих в составе частных компаний, чтобы обеспечить огневую поддержку с авиации на поле боя,
– заметил военный эксперт.
По его словам, количество авиации действительно впечатляет. Но количество специалистов, которые могут ее эффективно применять, очень мало.
россия слабеет и не способна на ракетный массовый удар
Также Жданов рассказал, что россия слабеет. И День Независимости доказал, что на массированный ракетный удар россияне хотя бы сейчас не способны.
"Думаю и по военным, и по политическим мотивам", – подчеркнул военный эксперт.
Кроме того, по его мнению, наше ПВО учится и понемногу растет. А если придут современные средства ПВО, то вполне можем сбивать до 85% воздушных целей.
Такие показатели, в частности, имеет комплекс NASAMS. Так что понемногу мы закрываем небо над нашей страной,
– подытожил Жданов.
Жданов об угрозе ракетного массированного обстрела со стороны россии: смотрите видео
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- путин поздравил Украину с Днем Независимости рекордным количеством воздушных тревог в сутки. Их было 189 в сутки.
- По данным полиции, оккупанты в День Независимости обстреляли почти 60 населенных пунктов Украины. Кроме того, была волна фейковых минирований в разных регионах.
- Наиболее циничным ударом в День Независимости был обстрел поселка Чаплино в Днепропетровской области. Враги попали в пассажирские вагоны, в результате чего погибли 25 человек, среди них 2 детей.