Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він, утім, додав, що загроза ракетних обстрілів буде стільки часу, скільки триватиме війна.

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У росії зменшується кількість новітніх літаків

Жданов зазначив, що позитивним моментом для нас є те, що в росії зменшується кількість новітніх літаків. Це відбувається завдяки роботі наших Збройних сил, зокрема повітряних сил. А також у росії величезні проблеми з підготовкою бойових льотчиків для бойового пілотування.

Вона навіть застосовувала ветеранів-відставників і тих, хто воює у складі приватних компаній, аби забезпечити вогневу підтримку з авіації на полі бою,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, кількість авіації дійсно вражає. Але кількість фахівців, які можуть її ефективно застосовувати – дуже мала.

росія слабне і не спроможна на ракетний масовий удар

Також Жданов розказав, що росія слабне. І День Незалежності довів, що на масований ракетний удар росіяни принаймні зараз не спроможні.

"Думаю і з військових, і з політичних мотивів", – наголосив військовий експерт.

Крім того, на його думку, наша ППО навчається і потрохи зростає. А якщо прийдуть сучасні засоби ППО, то ми цілком можемо збивати до 85% повітряних цілей.

Такі показники, зокрема, має комплекс NASAMS. Тож потрохи ми закриваємо небо над нашою країною,

– підсумував Жданов.

Жданов про загрозу ракетного масованого обстрілу з боку росії: дивіться відео

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