Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал 24 каналу возможные причины такого решения захватчиков.

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Во-первых, дело может быть в целеуказании как таковом – продолжается подбор целей.

Во-вторых, враг может ожидать запуска теплогенерации в Украине, ведь тогда сможет нанести наибольший урон.

"Россияне просто ждут именно запуска – потом продолжат ракетные атаки", – предположил Свитан.

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Способны ли россияне на массированные атаки

По мнению Свитана, как бы врагу ни хотелось, но он не сможет осуществить такие массированные атаки, как в прошлом году. Все потому, что оккупанты уже не имеют нужного для этого количества ракет и носителей.

У них там было более двух тысяч ракет, а теперь – до 700,

– отметил военный эксперт.

В то же время, Украина увеличила плотность своей ПВО – коэффициент пресыщения перешел за сотню.

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