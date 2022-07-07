Оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск из РСЗО: пострадали люди

Тактика обстрелов россиян продолжается. Они хотят стереть все с лица земли и объявить "великую победу".

Сделав это с Северодонецком и Лисичанском, теперь обстреливают другие города. В частности, участились такие вражеские "прилеты" в Славянск.

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Город снова обстреляли

Начальник городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что 7 июля Славянск подвергся очередному враждебному обстрелу из РСЗО.

В этот раз снова пострадали микрорайоны Лесной и Словкурорт. К сожалению, есть раненые люди.

Руководитель общины призвал беречь себя. Без необходимости людям не стоит выходить на улицу.

Славянск снова под обстрелом: смотрите видео

Что известно о боях на Славянском направлении

Вечером 3 июля стало известно, что подразделения ВСУ были вынуждены выйти из Лисичанска. Следующей целью врага будет Славянск, а также, вероятно, Краматорск и Бахмут. Поэтому мэр призвал местных выезжать. Это поможет ВСУ работать эффективно. А люди сохранят жизнь и не пострадают от вражеских обстрелов.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович также предупреждал об опасности и предполагаемом сценарии развития военных событий в Славянске. По его словам, сейчас Россия сосредоточила там до 25 батальонных тактических групп. Они пытаются продвигаться, но успешно получают по морде от украинских защитников.

Генштаб такие данные подтверждает. По данным ведомства, на Славянском направлении российская армия пытается улучшить свое тактическое положение и подготовить благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск. Попытка врага атаковать на направлении Долгенькое – Мазановка была неудачной, ВСУ нанесли россиянам потери.

Предыдущие обстрелы Славянска и Краматорска: смотрите видео