Такое условие существенно ограничивает возможности F-16. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что над этой темой еще придется работать с партнерами.

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"Это большая проблема, не говоря о наступательных механизмах, даже для обороны и защиты неба, использовать самолеты только над нашей территорией недостаточно и невыгодно", – сказал Свитан.

"Чтобы сбитые ракеты не сыпались на головы украинцам"

Воздушным силам надо сбивать российские ракеты и самолеты над вражеской территорией. Ведь если наши пилоты этого не будут делать, то авиация противника будет заходить в воздушный простые Украины.

Тогда на головы украинцев будут сыпаться даже сбитые ракеты. То есть, если ракеты заходят на Харьков и мы их сбиваем не над Белгородом, а над Харьковом, то эти обломки ракет и противоракет будут сыпаться на головы харьковчан,

– отметил военный эксперт.

Самолеты F-16 и ЗРК Patriot с дальностью 150 километров надо использовать над территорией противника. Надо не допускать захода ни самолетов, ни ракет, ни "Шахедов" на нашу территорию. Воздушные цели нужно уничтожать над российской территорией и тогда ВСУ выполнят задачу прикрытия нашего неба.

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