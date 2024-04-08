Така умова суттєво обмежує можливості F-16. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що над цією темою ще доведеться працювати з партнерами.

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"Це велика проблема, не кажучи про наступальні механізми, навіть для оборони та захисту неба, використовувати літаки тільки над нашою територією недостатньо та невигідно", – мовив Світан.

"Щоб збиті ракети не сипалися на голови українцям"

Повітряним силам треба збивати російські ракети та літаки над ворожою територією. Адже якщо наші пілоти цього не робитимуть, то авіація противника заходитиме у повітряний прості України.

Тоді на голови українців сипатимуться навіть збиті ракети. Тобто, якщо ракети заходять на Харків і ми їх збиваємо не над Бєлгородом, а над Харковом, то ці уламки ракет й протиракет сипатимуться на голови харків'ян,

– зауважив військовий експерт.

Літаки F-16 й ЗРК ​​Patriot з дальністю 150 кілометрів треба використовувати над територією противника. Треба не допускати заходу ні літаків, ні ракет, ні "Шахедів" на нашу територію. Повітряні цілі потрібно знищувати над російською територією й тоді ЗСУ виконають завдання прикриття нашого неба.

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