Россия готовит массированный удар по Украине: используют ли иранские ракеты и какие резервы у Кремля

В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты, вероятно, накапливают определенный запас ракет, чтобы ударить залпом. С приходом Суровикина они избрали тактику массированных ударов.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, риски дальнейшего массированного воздушного террора со стороны России существуют.

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Впрочем, судя по предварительным массированным ударам, оккупантам нужно около 2 недель, чтобы накопить новый ресурс в пределах 50 – 80 ракет. Это свидетельствует, что запасы у россиян не бездонны и постепенно иссякают.

Они сменили тактику с приходом Суровикина. Обстрелы уменьшаются, но становятся более массированными по количеству ракет. Плюс количество объектов, которые они планируют поразить, тоже уменьшено. Сейчас цели у оккупантов очевидны – критическая инфраструктура и объекты энергетики,

– отметил Мусиенко.

С иранскими ракетами ситуация, вероятно, пока не решена

Как отмечает Мусиенко, информация о передаче России баллистических иранских ракет появилась уже давно. Однако пока нет никаких подтверждений, что оккупанты их получили.

Это может быть как по техническим причинам, так и по политическим – возможно, Иран "задумался" из-за протестов внутри страны или угроз Саудовской Аравии, Азербайджана, Израиля и т.д. Им самим это оружие может пригодиться.

Если Иран передаст баллистические ракеты России, то это может создать определенные трудности. Украинские военные сбивают огромное количество крылатых ракет. А вот с баллистическими могут быть проблемы, ведь нет достаточного количества надлежащих средств ПВО.

Свои баллистические ракеты типа "Искандер" оккупанты на протяжении предыдущих массированных обстрелов не использовали. Они остались у них не в столь больших количествах. Поэтому оккупанты и ищут баллистические ракеты,

– подчеркнул Мусиенко.

Мусиенко рассказал о новой тактике россиян с приходом Суровикина: смотрите видео

Вечером 10 ноября Соединенные Штаты Америки собираются объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Такую информацию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Туда войдут боеприпасы для систем ПВО Hawk и зенитные ракетные комплексы Avenger с ракетами Stinger. Это самоходные американские ЗРК, обеспечивающие мобильную противовоздушную оборону. Они могут сбивать крылатые ракеты, БпЛА, самолеты и вертолеты на малых высотах.