Параллельная реальность бункерного

Ответ известен. Потому что сс*котно даже в горячечном бреду рассматривать вероятность удара по любой европейской столице.

Важно Кое-как, как попало: как иностранные государства реагируют на преступления России в Украине

Украина – это Европа. И у х*йла пока хватает смелости относиться к нам не так, как, скажем, к Берлину. А нам не хватает ПВО.

Но уже вполне достаточно заявлений о том, что нам "будут помогать столько, сколько нужно". Из них, думаю, можно собрать отдельный пухлый том.

О главном Украина должна быть готова к еще одному "удару" после ракетного террора России

Простой рецепт ответного удара

НАТО и ЕС могут погасить Москву. Западу претит опускаться на уровень орды и бить по ним ракетами? Кровь, пот и слезы уже не в моде? Тогда нанесите действительно высокоточный удар.

Асимметричным ответом может стать кибератака. Массированная. Объекты и цели аналогичны тем, по которым нанесли удар в Украине – критическая инфраструктура и энергетика, военные объекты, "центры принятия решений".

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