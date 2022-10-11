Паралельна реальність бункерного
Відповідь відома. Тому що сс*котно навіть у маренні лихоманки розглядати ймовірність удару по будь-якій європейській столиці.
Важливо Сяк-так, абияк: як іноземні держави реагують на злочини Росії в Україні
Україна – це Європа. І у х*йла поки що вистачає сміливості ставитись до нас не так, як, скажімо, до Берліна. А нам не вистачає ППО.
Але вже цілком достатньо заяв про те, що нам "допомагатимуть стільки, скільки потрібно". З них, гадаю, можна зібрати окремий пухкий том.
Про головне Україна має бути готова до ще одного "удару" після ракетного терору Росії
Простий рецепт удару у відповідь
НАТО і ЄС мають можливість погасити Москву. Заходу огидно опускатися на рівень орди і бити по них ракетами? Кров, піт та сльози вже не в моді? Тоді завдайте справді високоточного удару.
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