Паралельна реальність бункерного

Відповідь відома. Тому що сс*котно навіть у маренні лихоманки розглядати ймовірність удару по будь-якій європейській столиці.

Важливо Сяк-так, абияк: як іноземні держави реагують на злочини Росії в Україні

Україна – це Європа. І у х*йла поки що вистачає сміливості ставитись до нас не так, як, скажімо, до Берліна. А нам не вистачає ППО.

Але вже цілком достатньо заяв про те, що нам "допомагатимуть стільки, скільки потрібно". З них, гадаю, можна зібрати окремий пухкий том.

Про головне Україна має бути готова до ще одного "удару" після ракетного терору Росії

Простий рецепт удару у відповідь

НАТО і ЄС мають можливість погасити Москву. Заходу огидно опускатися на рівень орди і бити по них ракетами? Кров, піт та сльози вже не в моді? Тоді завдайте справді високоточного удару.

Асиметричною відповіддю може стати кібератака. Масована. Об'єкти та цілі аналогічні тим, по яких здійснили удар в Україні – критична інфраструктура та енергетика, військові об'єкти, "центри ухвалення рішень".

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