Россияне должны засыпать, не зная, доживут ли до утра

В начале войны было желание, чтобы все это поскорее закончилось.

Война должна догонять тех, кто ее начал

Сейчас желание одно: точно знать, что все эти уроды точно получат то же самое.

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Не нужно рак, другие болезни или беды. Просто ровно то же: каждый день по всем городам бомбы на головы.

Россияне фанатично поддерживают войну, а потому должны пережить весь ужас, который переживают украинцы / Фото Defence Express

Чтобы каждый дядя Вася и тетя Маша, желающие войны, любят войну, радуются войне, мечтают воевать с нацистами, фашистами, сатанистами, панками, каждый вечер засыпали, не зная, доживут ли до утра.

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