Війна має наздоганяти тих, хто її почав

Зараз бажання одне: точно знати, що всі ці виродки точно отримають рівно те саме.

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Не треба рак, інші хвороби чи біди. Просто рівно те саме: щодня по всіх містах бомби на голови.

Росіяни фанатично підтримують війну, а тому мають пережити увесь той жах, що переживають українці / Фото Defence Express

Щоб кожен дядя Вася і тьотя Маша, які хочуть війни, люблять війну, радіють війні, мріють воювати з нацистами, фашистами, сатаністами, панками, щовечора засинали, не знаючи, чи доживуть до ранку.

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