Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что для этого Украине нужна будет помощь со стороны европейских партнеров.

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Когда Россия прекратит ракетный террор Украины

В последние недели массированные удары России по Украине стали более частыми. Оккупанты не только начали использовать больше дронов, но и ракет воздушного и морского базирования. Российские власти цинично оправдывает свои террористические действия, заявляя о "возмездии" за удары украинскими беспилотниками по аэродромам, в результате которых были уничтожены десятки самолетов России.

Россияне считают, что сейчас имеют карт-бланш на удары по гражданскому населению большим количеством дронов и ракет. К сожалению, они будут продолжать это делать, пока не увеличим удары по российской инфраструктуре,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

В то же время это возможно только путем увеличения ракетных поставок Украине или увеличения украинского производства дальнобойных средств поражения. Хотя Украина в разы увеличила производственные мощности, однако производство оружия – все же растянутый во времени процесс.

"Для того, чтобы сопоставимо атаковать территорию России – производственных возможностей Украины недостаточно. Нужно, чтобы Европа для себя окончательно решила: или они ждут боестолкновения с Россией, как они сами себя пугают, или они помогают Украине внедрить инструменты масштабного сдерживания России. Это элементы страха и непосредственно ударов по России. Если это будет масштабировано – все закончится довольно быстро", – подчеркнул Подоляк.

Заметим, что в конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойности вооружения, которое поставляют Украине. Мерц также допустил передачу ракет Taurus Киеву, однако нет информации о том, что Украина уже получила или в ближайшее время получит важные дальнобойные ракеты Германии.

Впрочем, для Украины все же есть хорошая новость по дальнобойному вооружению. 28 мая министр обороны Германии Борис Писториус и украинский министр Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой оружейной промышленностью.