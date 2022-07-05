Утренний удар россиян по Днепропетровщине: в Воздушных силах показали мощную работу ПВО

Враг продолжает обстреливать украинские города и деревни. Чаще всего под огонь попадают те, которые расположены близко к зоне боевых действий.

Утром 5 июля враг атаковал Днепропетровщину. Ракеты сбила украинская система ПВО.

К теме Беспощадные обстрелы приграничья и 7 ракет для Днепропетровщины: как прошли сутки в Украине

Что известно об обстреле

Российские захватчики под утро выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Под удар попали жилые дома в Покрове.

Несколько домов полностью разрушены. Чудом обошлось без жертв.

Мэр Александр Шаповал сообщил, что в полностью разрушенном доме жили 6 человек, трое из них – дети. На месте происшествия работали спасатели и правоохранители.

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что над Днепропетровщиной также работала и наша противовоздушная оборона. В частности, речь идет о подразделениях зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток".

Мощная работа нашей ПВО: смотрите видео

Обстрелы врага

Оккупанты стали обстреливать мирных украинцев чаще. В частности, 5 июля нанесли беспощадный удар по Славянску, который очень близок к зоне боевых действий и куда двигаются захватчики. К сожалению, врагу удалось унести жизнь мирных украинцев. Есть один погибший и семь раненых.

Бьют враги и по Николаевщине. Атаковали портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Но наши воздушные силы успешно ликвидировали угрозу, сбив 3 ракеты противника в небе над Черным морем.

Корабельная группировка черноморского флота России в настоящее время составляет 4 надводных и 2 подводных ракетных носителя, которые продолжают блокировать судоходство и угрожают применением 40 крылатых ракет. Также стреляли оккупанты и по Баштанке в Николаевской области.

Больше информации об обстреле Днепропетровщины: смотрите видео