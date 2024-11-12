Сколько крылатых ракет Х-101 врагу уже удалось накопить и какие объекты под прицелом россиян в первую очередь, в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Больше деталей – читайте далее в материале.

Важно Следующие 4 – 5 месяцев будут ключевыми в российско-украинской войне, – Reuters

Сколько ракет накопили оккупанты

На прошлой неделе пропагандистские СМИ писали, что ракетных атак якобы больше не будет. Впрочем, 11 ноября Россия поднимала МиГи, мы ожидали запуск "Кинжалов", но этого не произошло. Россияне все-таки ударили по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Вы сообщали, что враг значительно накопил количество ракет и готовится к массированным обстрелам. Сколько сейчас накоплено ракет и зачем они делают эту имитацию?

На самом деле сейчас враг накопил 117 крылатых ракет Х-101. Это где-то на два массированных обстрела. Соответственно, мы помним, что массированные обстрелы у нас более 2 месяцев уже не происходят. В течение этого времени Россия использует дешевые и малоэффективные "Шахеды" для ударов по энергетике в Сумской области, на Житомирщине и не только. "Шахеды" эффективны исключительно для террора гражданских.

Из-за санкций и определенных проблем в ВПК враг очень медленно производит именно ракеты. Поэтому путем использования "Шахедов", без интенсивного использования крылатых ракет, Россия накопила их на аэродромах стратегической авиации. Сейчас авиация уже готова к применению и ракеты есть.

Учитывая то, что более 2 месяцев не было массированных обстрелов, враг проводил сегодня (11 ноября – 24 Канал) имитационные тренировки, действия. Соответственно, полностью отработал элемент задачи массированного ракетного удара с использованием МиГов, с использованием стратегических бомбардировщиков. Поэтому фактически провел имитацию обстрела, демонстрируя, что у него все уже есть для того, чтобы поражать украинскую инфраструктуру и, к сожалению, терроризировать гражданское население.

О "разговоре" Путина и Трампа

Также здесь стоит обратить внимание на довольно интересный момент. За день до этого The Washington Post написали статью, что якобы был разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Сегодня это опровергли, но якобы в этом разговоре Трамп просил Путина не делать эскалаций. Знаете, такое странное совпадение: выходит эта статья The Washington Post и ночью взлетает стратегическая авиация, демонстрируя, что Россия, мол, никого не будет слушать.

Происходит поднятие ставок и параллельно после этого опровергается факт самого разговора. Я не исключаю, что россияне сами могли вбросить такую дезинформацию в западные медиа. Они очень давно умеют это делать и очень давно делают вбросы в выгодный момент, повышая ставки или манипулируя информацией для влияния как западные элиты, так и украинское общество, украинскую власть.

Россияне постоянно это делают. У них есть сеть лоббистов в США, которую они регулярно используют. В частности, их служба внешней разведки, которая с ними работает. Через этих людей они пытаются продвинуть в те или иные медиа в США, так сказать, "инсайды".

На какие манипуляции пойдет Россия ближайшие 2 месяца

Вы сообщали о том, что россияне сейчас будут пытаться создать максимальный хаос с вбросами в западные медиа и через бывший Twitter, а сейчас сеть X. Какую информацию они будут вбрасывать и зачем?

Разного рода манипуляции вокруг мирных переговоров, различные "мирные" сценарии, которые вообще не будут соответствовать действительности. Это уже частично происходит.

Российские ботофермы довольно распространены в сети X, но не только ботофермы, они создали сеть медиа. То есть это фактически площадки, которые работают как медиа в сети X, имеют соответствующую верификацию, существуют на подписку, в частности они размещены в странах Ближнего Востока, а также на Западе. Эти медиа мимикрируют под якобы прозрачную работу, а на самом деле потом начинают продвигать ту или иную риторику.

Например, месседжи о преследовании русской церкви в Украине или другие выгодные России нарративы. То есть основная дезинформация против Украины на Западе сейчас крутится вокруг церкви.

До января, до инаугурации Дональда Трампа, россияне непосредственно будут манипулировать разного рода информацией. Они будут пытаться в изданиях калибра The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и не только под офреком – под видом определенных источников, продвинуть выгодную им информацию и манипуляции. К этому надо быть готовыми, в частности, нашим медийщикам.

Конечно, это будет трудно. Мы со своей стороны будем анализировать материалы в медиа, поскольку так или иначе располагаем информацией, которая закрыта от публики и понимаем, что происходит на самом деле. Будем корректировать определенные месседжи в западных медиа, которые появляются, распределяя, где правда, а где – неправда. Это очень ответственно нужно будет делать в эти 2 месяца.

Какие объекты самая большая цель врага

Относительно массированного обстрела, который могут готовить россияне. Некоторые эксперты говорят, что они как раз таки могут бить по энергетическому сектору и ждут холодов. Именно для этого и накапливают ракеты. Есть ли у вас информация, которая может подтвердить или опровергнуть это?

Конечно, основная цель врага давно была в том, чтобы поражать украинскую энергетику. И, конечно же, накопление ракет проводится для того, чтобы у врага была возможность осуществлять несколько массированных ракетных обстрелов в течение фактически всей зимы. Россия создает запас именно для этого.

Основной акцент у врага давно был на энергетике, в частности даже на распределительных мощностях атомных электростанций. Это большая угроза и нужно активно обращать внимание международного сообщества именно на эту угрозу, поскольку, так или иначе, это война с гражданскими людьми. Энергетика – это не экономика войны, это больше экономика гражданского сектора.

Единственное условие, при котором можно остановить российское наступление

Россия собрала в Курской области 50 тысяч солдат, в частности северокорейских. В The New York Times сообщили, что Россия готовится к наступательным действиям, которые могут начаться в ближайшие дни. Известно ли вам, когда это наступление может начаться? И действительно ли россияне накопили 50 тысяч военных для этого?

На самом деле проверка боем уже происходит. Произошла попытка прорыва севернее города Суджи – район Погребки. Там враг пытался прорываться с бронетехникой. И западнее города Суджа – Любимовка, там враг также пытался прорываться, применял десантников.

Военные КНДР сейчас "размываются" между подразделениями российской армии, которая там находится. Они появляются на боевых позициях, попадают под обстрелы, но в штурмах пока участия не принимают. Фактически они проходят обучение в условиях реальной войны – учатся управлять FPV-дронами, проводить разминирование и тому подобное.

Соответственно, проверка боем была. Враг уже терял танки Т-80, регулярно теряет баги, на которых пехота пытается прорываться.

Нужно понимать, что Курщина является преимущественно лесистой местностью, дорог, сравнивая, например, даже с тем же Востоком Украины, – там меньше. Поэтому узлы, где можно закрепиться, – это населенные пункты, к которым приходится прорываться либо по дорогам, либо через лесистую местность.

Следовательно, врагу будет действительно трудно выбивать Силы обороны и потери там большие. Именно поэтому Россия сделала с запасом количество пехоты и "приправила" эту пехоту "пушечным мясом" в виде военных КНДР. Там будут тяжелые бои, на самом деле нужно это понимать, но Силы обороны готовы к этому.



Военные КНДР пока не участвуют в штурмах / Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что важно продолжать уничтожать врага на его территории. Это важно, чтобы россияне не продвигались на других направлениях, в частности на Восточном. Как вы думаете, действительно ли это эффективная операция и тактика сейчас?

Я не буду давать оценок главнокомандующему ВСУ, но с точки зрения картины, которая сейчас вырисовывается, – действительно есть большая концентрация вражеской армии на Курщине. Это не дало россиянам возможности перебросить усиление. Они не могут усилить подразделения, в частности на Юге и Востоке. Частично с Юга российские подразделения выводили на Курщину, что не дает им возможности полноценно наступать на Юге, в Запорожской области и так далее.

Хотя на Востоке наступление россиян продолжается и они занимают населенные пункты, активно действуют на Кураховском направлении, однако, по планам российской армии, в октябре они уже хотели зайти в Покровск. Этого не произошло. Соответственно, скорость продвижения заторможена потерями, а потери оцениваются от 1200 до 1400 российских военных за сутки.

Если мы возьмем даже российскую статистику, а они могут завышать, то на контракт они якобы привлекают до 30 тысяч военных за месяц. Можем посчитать, что с такими потерями российская армия все равно уходит в минус. Соответственно, стачивается их наступательный потенциал.

Рано или поздно, учитывая потери техники, этот наступательный потенциал возможно будет остановить – когда потери существенно превышать накопления и приход контрактников, добровольцев в армию. Так что на этом этапе единственный выход для Украины – наносить максимально большие потери российским войскам, чтобы их остановить.

"Следующие месяцы будут решающими"

В ЕС хотят давить на Северную Корею дипломатическим путем из-за участия военных КНДР в войне против Украины. По вашему мнению, чем опасно участие солдат КНДР в войне на стороне России? Если не будет, кроме дипломатической реакции, более сильной позиции у Запада, сможет ли страна-агрессор привлечь таким образом больше военных?

На самом деле следующие месяцы будут решающими, потому что подготовка корейского военного к реальной современной войне займет от одного месяца до трех. Если россиянам удастся их подготовить и военный из КНДР сможет заменить на позиции российского солдата, то это уже будет большая проблема.

Тогда будет прибывать больше северокорейцев, и при отсутствии сильной реакции Запада они это будут делать. А это уже Европа, и пребывание здесь военных КНДР – угроза не только Украине, а в будущем и странам НАТО. Ведь за ними могут приехать иранцы, сирийцы. Также за 4 – 6 лет с такой слабой дипломатической позицией, которая сейчас есть у Запада, страны Балтии могут стать жертвами агрессии России.

Учитывая, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, озвучивает, что НАТО должно вернуться к границам 1990-х годов, то это означает, что страны Балтии, Польша и другие государства Европы не должны быть в НАТО. Россияне озвучивают как они мыслят, а способы, как этого достичь, они будут искать, если не давать им сильно по зубам.

Поэтому сейчас большая надежда на приход к власти в США Дональда Трампа и на изменение курса дипломатии в частности США на более жесткий, такой как был с 2016 года после первой каденции Дональда Трампа. Тогда на Ближнем Востоке он жестко действовал против Ирана, также жесткие действия были и против КНДР.

Стоит напомнить, что во время своей первой каденции Дональд Трамп вводил достаточно серьезные санкции против Китая, если их снова применить, то от этого будет страдать также КНДР. Соответственно, Китай будет иметь больше стимулов влиять на Ким Чен Ына для того, чтобы он забрал свои войска или больше, чем сейчас, не перебрасывал в Россию. Это очень важно.

Какие объекты в России удалось поразить

Российская армия практически полностью уничтожила авиабомбами город Суджа на Курщине. Переселенцы оттуда вышли на митинг в Курске из-за недовольства действиями властей. Говорят, что живут в ужасных условиях и всем на них безразлично. Это значит, что у них наступило прозрение? Услышат ли их жители других российских регионов и могут ли переселенцы достучаться до своих же граждан, я уже не говорю о их правительстве?

Прозрения у них я не заметил, поскольку они так и не сказали, кто виноват в войне и кто ее начал. У них эта история не сходится – разрушенная Суджа и отсутствие домов с тем, что именно их власть начала войну. Именно они 24 – 25 февраля 2022 года в Судже устраивали концерт, праздновали, выпивали в честь прохода российских колонн, которые двигались на территорию Украины. Есть соответствующие видео.

Сейчас они уже "желудками" почувствовали, что что-то не так: квартиры им не дали; неизвестно, когда они вернутся в свое жилье; с ними никто не общается и фактически всем плевать на них. К тому же большинство из них вообще не знает, что с их жильем, потому что россияне не освещают разрушение города Суджа, а он уничтожен на 85% их авиабомбами.

Россияне, конечно, будут рассказывать, мол, это все Украина сделала, но жители поселка Глушково на Курщине, которые вернулись домой, уже увидели свои разграбленные дома, а там стояла именно российская армия. Однако в Глушково хотя бы частично что-то осталось целым, а в Судже – нет.

Даже после этого вряд ли они прозреют. Они просто будут требовать дать им бесплатное жилье, стоять в очереди по 5 лет, будут бегать, требовать. Это очень напоминает Советский Союз. В итоге пока они будут митинговать в Курске – вообще ничего не произойдет. Если каким-то чудом они попадут в Москву, к какому-то чиновнику, тот позвонит в Курск, даст по голове губернатору и тот выдаст кому-то одну квартиру.

Но в основном другие люди могут пойти по уголовным статьям. В Советском Союзе партийные чиновники на местах были очень недовольны, когда кто-то добегал до Москвы и там жаловался. Как правило, большинство людей, которые туда добегали, довольно жестоко наказывали. Россия мало чем отличается от СССР.

ВСУ почти каждый день проводят успешные операции на территории России, в частности речь шла о возможном прилете в Саратове. Ранее в Брянской области был поражен склад боеприпасов, а в Тульской – атакован химкомбинат. Также раздавались взрывы вблизи Москвы. Пропагандистские СМИ писали, что, вероятно, попали в военную часть. Как российские власти объясняют это своим гражданам, ведь так называемая "сво" продолжается почему-то на их территории?

Часть пропагандистов калибра Ольги Скабеевой пытаются таким образом усиливать пропаганду ненависти в российском обществе, демонстрируют эти кадры. Они говорят, что это якобы "киевский режим" атакует и терроризирует их мирное население, но российская армия идет вперед.

Российские военкоры показывают обычно эту историю нейтрально, потому что у них своеобразная аудитория, которая интересуется войной. Они это демонстрируют, как перипетии войны, но акцентируют на том, что российская армия, мол, чаще проводит атаки и здесь ничего удивительного нет, надо победить. Такие месседжи они транслируют.

Каждая атака на территорию России имеет свои особенности. Например, в Брянске целью был тактический склад, где хранились КАБы, артиллерийские боеприпасы, реактивные системы залпового огня, боеприпасы. Соответственно, его поражение имеет тактический характер на Курщине, где российская армия наступает – у них большая затратность боеприпасов и уничтожение таких складов нарушает логистику.

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По поражению химкомбината в Тульской области, то там изготавливались компоненты для взрывчатки, в частности, которые используются для создания беспилотных систем. Если же говорить об атаке на аэродром "Энгельс" в Саратове, то в этом случае возвращались бомбардировщики стратегической авиации и с ними произошел неприятный сюрприз. Это был довольно неплохой замысел.

А насчет взрывов, которые слышали возле Москвы? Там тоже работала ПВО, сбивались дроны, но местные публиковали кадры, на которых зафиксированы попадания. Также речь шла о военной части. Известны ли вам детали?

В этом случае лучше остаться без подробностей, потому что в Москву сейчас стянули больше всего систем "Панцирь" и С-400, которые охраняют город. Это же фактически центр принятия решений, который влияет на общественное мнение россиян в целом.

Даже последний опрос "Левады-Центра" свидетельствует о том, что наиболее уставшие от войны – люди, которые живут в приграничье и других регионах. Наименее уставшие от так называемой "сво" и больше всего хотят ее продолжения – это пенсионеры, которые живут, как правило, в городах, и жители Москвы. Это те, кто меньше всего пострадали от наших ударов.

Поэтому россияне охраняют Москву очень серьезно, но это хорошо. Нужно постоянно напоминать, что до Москвы могут долетать дроны и чтобы они даже не думали забирать оттуда условный "Панцирь" ближе к Дагестану. Туда также по Каспийску долетели дроны и поразили корабли военно-морского флота России.

У россиян не хватает средств прикрыть все стратегические объекты, даже ПВО. Они на европейскую часть России стянули практически все, что у них есть. Так же в Крыму. А все, что дальше, как правило, не прикрыто. Эта территория прикрывается своеобразными аналогами наших мобильных групп, но мы добиваем и туда.

Там некому и нечем сбивать, поэтому у россиян могло возникнуть желание оттянуть какой-то "Панцирь" от Москвы. Очень хорошо, что дроны туда полетели, теперь это желание у них исчезнет на какое-то время.

Также с нашей стороны это определенное психологическое давление, ведь, если летит на столицу России, то, видимо, местные тоже немножко нервничают.

Нам действительно нужно наращивать интенсивность. Психологически это может повлиять на мнение россиян, если постоянно Москва будет под налетами дронов, но для этого нам нужно еще наращивать интенсивность производства БПЛА. Это инвестиции, и нам есть над чем работать, но, учитывая то, как мы динамично увеличиваем количество беспилотников, – уверен, что в этом смысле также будут определенные положительные решения.

Недавно Google выложил на картах размещение военных систем ВСУ. Вы писали, что у вас была встреча и разговор с их представителями. Какова была их аргументация, зачем они это сделали?

В Google руководствуются собственной политикой, их карты не адаптированы под зоны военных действий. Если раньше они думали, что выложив обновление, например, за 2023 год, не нанесут этим ущерб, то на самом деле он также наносится, потому что там полностью видно рисунок и стратегию размещения систем противовоздушной обороны и не только. Там можно найти объекты.

Это касается даже не российской разведки, которая может, например, проводить космическую разведку и иметь закрытую информацию. Это касается того, что любой разведчик из Бангладеш или из какой-то другой страны имеет в открытом доступе такую информацию. Это недопустимо.

Конечно, мы провели разговор. К счастью, мы были услышаны, и ситуация была исправлена. В дальнейшем наша структура и другие в нашей стране будут работать с Google для того, чтобы исключить в дальнейших обновлениях попадание в публичное пространство любой информации, которая угрожает национальной безопасности Украины.

Теперь все объекты заблюрены, в этом плане все будет хорошо. Это на самом деле важно и для других зон конфликта, например на Ближнем Востоке для Израиля. Он так же использует частично системы ПВО Patriot, как и Украина. Поэтому если будет виден рисунок их размещения, а поскольку Израиль маленькая страна, то это предоставит террористам дополнительную информацию. Это не очень хорошо.

Поэтому в Google все услышали, исправились и поблагодарили. Очень плодотворное и оперативное сотрудничество, я им тоже благодарен.