Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Новоизбранный президент США утверждал, что закончит войну быстро, но не сказал, каким образом.

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Украина готовится к возвращению Трампа

Так, высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми и эта зима является критическим моментом.

Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции,

– сказал анонимный чиновник.

Как отмечает Reuters, Киев пытается занять выгодную позицию для любых переговоров, в частности путем получения большего количества оружия и удержанием позиций на фронте.

Официальные лица ждут, кого Трамп выберет на свои главные должности в сфере безопасности и обороны, чтобы узнать, как он будет формировать политику в Украине. В то же время республиканец уже сообщил, что в его администрацию не войдет Майк Помпео, который является сторонником Украины.

Анонимный чиновник считает, что вероятность приглашения Украины в НАТО упала с приходом Трампа, и отметил, что есть вероятность сокращения военной помощи.