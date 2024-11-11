Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Новобраний президент США стверджував, що закінчить війну швидко, але не сказав, яким чином.

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Україна готується до повернення Трампа

Так, високопоставлений український чиновник заявив виданню, що наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими і ця зима є критичним моментом.

Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції,

– сказав анонімний чиновник.

Як зазначає Reuters, Київ намагається зайняти найвигіднішу позицію для будь-яких переговорів, зокрема шляхом отримання більшої кількості зброї та утриманням позицій на фронті.

Офіційні особи чекають, кого Трамп обере на свої головні посади в сфері безпеки та оборони, щоб дізнатися, як він формуватиме політику в Україні. Водночас республіканець вже повідомив, що у його адміністрації не ввійде Майк Помпео, що є сторонником України.

Анонімний чиновник вважає, що ймовірність запрошення України до НАТО впала з приходом Трампа, і зазначив, що є ймовірність скорочення військової допомоги.