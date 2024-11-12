Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области

Губернатор Гладков около 02:00 заявил, что беспилотник якобы атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. По его словам, вследствие взрыва один из резервуаров вспыхнул.

На месте прилета работали 10 пожарных расчетов. Оккупанты уверяют, якобы пожар "оперативно ликвидировали". Кстати, пострадавших, как всегда, "нет".

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Заметим, накануне, ночью 8 ноября, дроны атаковали НПЗ в Саратове. Там вспыхнул пожар. РосСМИ писали, что БПЛА попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары с мазутом.

Ранее, 31 октября, беспилотники также атаковали Уфу. Было попадание по топливно-энергетическим заводам. В частности, взрывы прогремели на "Башнефть-Уфанефтехим".