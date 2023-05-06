Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ранее Украина не имела возможности сбивать ракеты "Кинжал".

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Действительно ли небо над Украиной сейчас полностью защищено

Как отметил Коваленко, судя по всему, в Украины действительно есть возможность сбивать все российские ракеты. Однако не стоит забывать, что ни одно средство ЗРК не может гарантировать 100% сбитие воздушной цели. Поэтому более корректно говорить о том, что Украина существенно усилила защиту собственного неба.

В общем, если говорить о другой номенклатуре, то есть вопросы по ракетам Х-22 и С-300. Когда мы получили Patriot, мы знали о характеристиках. Было известно, что теоретически они могут сбивать эти цели. Но до недавнего времени ни разу их не использовали против "Кинжала". Теперь мы это подтвердили,

– отметил Коваленко.

Теперь есть вопросы по ракетам Х-22. Ведь комплекс Patriot пока не имел возможности работать против таких ракет. Но в теории они могут их сбивать.

С С-300 есть определенная дилемма. В россиян тысячи ракет к этим зенитным ракетным комплексам. Они могут практически нон-стоп вести ими огонь. Украина получает не тысячи ракет к тому же Patriot. Поэтому тут есть вопрос относительно того, разместят ли военные эти ЗРК вблизи линии фронта, где россияне применяют С-300. Может быть, Patriot будут на других локациях.

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Кроме того, ранее оккупанты любили рассказывать об очередной своей "уникальной" разработке – ракете "Циркон" с дальностью поражения в 400 – 1000 километров. Коваленко убеждает, что это изделие хуже "Кинжала". А также она не прошла все боевые испытания.

Ее приняли на вооружение, но она не прошла все испытания. Эта ракета может летать и взрываться. Но полноценно стабильно она не работает. И характеристикам не отвечает. Россияне часто преувеличивают характеристики и значение своего вооружения. 2022 год это продемонстрировал. 2023 – тоже,

– подчеркнул Коваленко.

Украина сбила ракету "Кинжал": коротко