Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, раніше Україна не мала можливості збивати ракети "Кинджал".

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Як наголосив Коваленко, судячи з усього, Україна дійсно має змогу збивати усі російські ракети. Однак не варто забувати, що жоден засіб ЗРК не може гарантувати 100% збиття повітряної цілі. Тому коректніше говорити про те, що Україна суттєво посилила захист власного неба.

Загалом, якщо говорити про іншу номенклатуру, то є питання щодо ракет Х-22 та С-300. Коли ми отримали Patriot, то знали про характеристики. Було відомо, що теоретично вони можуть збивати такі цілі. Але донедавна жодного разу їх не використовували проти "Кинджала". Тепер ми це підтвердили,

– зазначив Коваленко.

Тепер є питання щодо ракет Х-22. Адже комплекс Patriot поки що не мав можливості працювати проти таких ракет. Але в теорії вони можуть їх збивати.

З С-300 є певна дилема. В росіян тисячі ракет до цих зенітних ракетних комплексів. Вони можуть буквально нонстоп вести ними вогонь. Україна ж отримує не тисячі ракет до того ж Patriot. Тому тут є питання щодо того, чи розмістять військові ці ЗРК поблизу лінії фронту, де росіяни застосовують С-300. Можливо, Patriot будуть на інших локаціях.

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Крім того, раніше окупанти любили розповідати чергову свою "унікальну" розробку – ракету "Циркон" з дальністю ураження в 400 – 1000 кілометрів. Коваленко переконує, що цей виріб є гіршим за "Кинджал". А також – він не пройшов усі бойові випробування.

Її прийняли на озброєння, але вона не пройшла усіх випробувань. Ця ракета може літати та вибухати. Але повноцінно стабільно вона не працює. І характеристикам не відповідає. Росіяни часто перебільшують характеристики та значення свого озброєння. 2022 рік це продемонстрував. 2023 – теж,

– підкреслив Коваленко.

Україна збила ракету "Кинджал": коротко