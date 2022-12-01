В разведке Великобритании отмечают, что с октября Россия неоднократно атакует энергетическую систему Украины. Для этого оккупанты используют массированные ракетные удары.

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Россияне воплощают свою военную доктрину

По данным ведомства, это может служить первым примером попыток врага воплотить в жизнь новую концепцию стратегической операции. В ее рамках россияне должны уничтожить критически важные цели. Соответствующая задача – ключевая часть военной доктрины, принятой в Кремле в последние годы.

Согласно этой доктрине, россияне наносят ракетные удары по критической инфраструктуре враждебного государства. То есть об атаках по военным объектам и речи не идет. В планах оккупантов – деморализация населения, в результате чего лидеры страны вынуждены будут капитулировать.

В Украине эта доктрина не сработала

Как отмечают в разведке, ракетные удары России становятся причиной дефицита электроэнергии в Украине. И это приводит к "неизбирательным, человеческим страданиям" по всей стране. В то же время, эффективной эту доктрину не назовешь. Ведь Россия за это время потеряла большую часть своих ракет, которые могли использовать против других тактических целей.

Аналитики предполагают, что эта доктрина могла бы иметь лучший результат на начальном этапе полномасштабной войны. Пока же он нивелирован. Ведь через 9 месяцев украинцы продемонстрировали успешную мобилизацию. Так что материальный и психологический эффект от этих атак значительно меньше.

Угроза ракетных ударов все еще высока

Отмечаем, что риск ракетных ударов продолжит быть высоким. Важно понимать, что неважно: массированы они или нет, ведь угроза вашей жизни сохраняется. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу.

В то же время не забывайте проверять информацию, которая распространяется по сети. К этому призывает секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что нельзя постоянно жить ожиданием следующего ракетного удара.

Подтверждает возможность массированной атаки активность на аэродроме "Энгельс-2". Туда накануне оккупанты перебросили свои самолеты, из которых враг выпускает ракеты.

К слову, старыми и дешевыми ракетами Украину оккупанты обстреливают не просто так. Они это делают для того, чтобы ослабить ПВО. Такое мнение высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

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