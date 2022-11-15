Россия отвечает на речь Зеленского новым ракетным ударом, - ОП

Россия не раз заявляла якобы стремящегося к миру, а на саммите G20 обвинила Владимира Зеленского в том, что он затягивает решение "конфликта". А уже через пару часов после заявления страна-"миротворица" нанесла новый ракетный удар.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Уже по состоянию на 15:38 стало известно, что российские атаки попали в два дома в центре Киева.

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Чего добивается Кремль

Такие действия Москвы лучше любых слов иллюстрируют ее подлинные стремления к миру. Поэтому не нужно питать иллюзий относительно заявлений страны-террориста.

Кто серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания, – подчеркнул Андрей Ермак.

Также руководитель Офиса Президента подчеркнул, что, несмотря на любые попытки России, террористы всегда проигрывают.