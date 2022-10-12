Почему Путин сменил риторику об обстрелах: в Офисе Президента назвали ряд причин

После массированной ракетной атаки по Украине российский диктатор Путин прокомментировал эти удары и впервые признал, что Россия бьет по критической инфраструктуре Украины.

Почему Путин признал свои преступления

Ранее российское руководство и пропагандисты уверяли, что они наносят удары только по военным объектам и базам украинских "фашистов и националистов". Своим заявлением после десятков ракетных ударов Путин фактически признал свои военные преступления. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, такое изменение риторики имеет несколько причин. Прежде всего, президент России показал, что они шокированы тем, как украинцы по-настоящему оказались патриотами и националистами, которые очень любят свою страну. Поэтому, чтобы победить или провести так называемую "денацификацию" Украины, нужно уничтожить, убить почти всех граждан Украины.

А вот насчет того, кто фашисты, то если брать юридический термин и дефиницию "фашизм", Российская Федерация в ее нынешнем виде абсолютно четко вписывается в эту концепцию. Это второе,

– подчеркнул Подоляк.

В-третьих, по его словам, верить Путину и слушать его оправдание – это нонсенс, ведь он всегда лжет. Это, конечно, было понятно и тогда, когда он повторял про удары только по военной инфраструктуре. Так, это было направлено исключительно на западных партнеров Украины, первое время действительно слушавших ложь Путина и действительно думавших, что Россия может играть по правилам ведения войны. Но очень быстро стало ясно, что страна-агрессор все-таки бьет по мирным украинцам и гражданской инфраструктуре.

Россияне до сих пор не могут понять украинцев

Но ключевое, почему россияне начали откровенно признавать такие атаки, это то, что уже понятно, что если Россия проиграет, ее военные преступления задокументированы, поэтому нет смысла их маскировать.

"Они сегодня хотят хотя бы запугать нас, то есть говорят: "Видите, мы будем бить по центрам городов, будем бить по гражданскому населению, будем бить по критическим объектам инфраструктуры и тому подобное", – считает Подоляк.

Они же не знают украинцев, вообще нас не понимают, думают, что это нас должно испугать и мы должны сказать: "Ну все, мы сдаемся. Вы резали наших детей, а теперь сказали нам, что будете бить по гражданской инфраструктуре, как будто вы этого не делали раньше, и мы этого г-на Путина испугались", – подчеркнул он.

Но ведь Украина и ее народ так действовать не будет. Как утверждает Подоляк, мы будем идти к правильному финалу – к победе, в результате которой зло, то есть россияне, будут наказаны. Именно поэтому Украина объясняет партнерам, что эта война – это уже не просто вопрос территорий, а вопрос экзистенции.

"Мы должны защитить право людей на жизнь – ключевое право. И сегодня мы должны довести эту войну до правильной финализации, мы это сделаем", – подчеркнул он.

Следовательно, своими заявлениями Путин не пугает нас, а просто фиксирует свои военные преступления, документирует их в прямом эфире и признает себя автором, инициатором ударов по гражданской инфраструктуре. Это говорит о том, что российский диктатор:

или считает, что до конца войны он может физически "недосуществовать", а потому ему безразлична своя личная репутация,

или убежден, что у него еще есть определенный ресурс для того, чтобы все же сломать Украину, в чем он точно ошибается.

Российские фейки – на уровне первого класса

На то, что россияне совсем не понимают украинцев, указывают и бессмысленные фейки, которые они не устают придумывать и распространять. Например, о том, что возмущенные ракетными обстрелами украинцы требуют немедленной отставки главнокомандующего Залужного или то, что руководство Украины все сбежало из Киева.

"Они запускают такие примитивные фейки, что я даже удивляюсь, как им платят деньги за все это. Это креатив уровня какого-то первого, второго, третьего класса общеобразовательной школы", – подметил Подоляк.

Он отметил, что при том, что у россиян есть большое количество оружия, они атакуют и разрушают украинскую инфраструктуру, убивают людей, но не могут придумать даже обоснование этих действий.

Они абсолютно примитивные, они абсолютно дикие, они до сих пор совершенно не понимают Украину и не понимают, почему они должны проиграть эту войну. Они искренне смотрят широко открытыми глазами на нас после семи месяцев войны, и говорят: "А как это вообще возможно?",

– подчеркнул советник главы ОП.

Украина не просто стоит, но и унижает россиян и вытесняет их со своей территории. Наша страна совершенно точно не будет паниковать и не будет сдаваться.

Михаил Подоляк о признании Путиным своих военных преступлений: смотрите видео

Что сказал Путин после массированных ракетных ударов по Украине

Российский президент-террорист прокомментировал самую большую ракетную атаку Украины с начала полномасштабной войны в тот же день – 10 октября. В ходе заседания Совбеза России он заявил, что этот удар стал ответом на "теракты по территории России". По его словам, "Украина пыталась взорвать "Турецкий поток", а СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС".

Путин признал, что Россия атаковала Украину высокоточным оружием большой дальности, то есть хорошо знала, куда целила – "по объектам энергетики, военного управления и связи Украины".