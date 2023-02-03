Об этом 24 Канала рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне обычно бурно реагируют на подобные меры и реакцию мирового сообщества.

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Враг активизировался

Она отметила, что ждали от кафиров, что они могут каким-то образом "обозначить" для себя 80-летие Сталинградской битвы.

Но очевидно у них осталось не так много "пиротехники", которой они любят отпраздновать такие события.

– заметила она.

Представитель ОК "Юг" сообщила, если вчера в российской корабельной группировке в Черном море остался лишь один ракетоноситель, остальные были заведены в пункты базирования, то сегодня враг активизировался.

"Сегодня утром уже в море 2 надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", – подчеркнула Гуменюк.

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оккупанты могут изменить тактику

Она отметила, что также наблюдалась накануне активность беспилотной разведки – вдоль линии Южного фронта, в частности Херсонской области. Вчера был сбит один из дронов, который враг запускал с моря над Николаевщиной.

"Все эти признаки говорят о том, что вполне вероятна и активность авиации, в купе с которой обычно происходят массированные ракетные атаки. Хотя у россиян действительно не такой богатый запас ракет и они могут применить – как изменение тактики – точечные ракетные удары", – подчеркнула Наталья Гуменюк.