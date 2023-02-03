Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни зазвичай бурхливо реагують на подібні заходи та на реакцію світової спільноти.

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Ворог активізувався

Вона зазначила, що чекали від окупантів, що вони можуть якимось чином "позначити" для себе 80-річчя Сталінградської битви.

Але вочевидь у них залишилось не так багато "піротехніки", якою вони люблять відсвятковувати такі події,

– зауважила вона.

Речниця ОК "Південь" повідомила, якщо вчора в російському корабельному угрупуванні в Чорному морі залишився лише один ракетоносій, решта були заведені в пункти базування, то сьогодні ворог активізувався.

"Сьогодні зранку вже в морі 2 надводних ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр", які готові до використання. Крім того, самі маневри корабельного угрупування говорять про підготовку до виходу на бойовий курс", – підкреслила Гуменюк.

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Окупанти можуть змінити тактику

Вона відзначила, що також спостерігалась напередодні активність безпілотної розвідки – вздовж лінії Південного фронту, зокрема, на Херсонщині. Вчора було збито один з дронів, який ворог запускав з моря над Миколаївщиною.

"Всі ці ознаки говорять про те, що цілком ймовірна і активність авіації, в купі з якою зазвичай відбуваються масовані ракетні атаки. Хоча у росіян, дійсно, не такий багатий запас ракет і вони можуть застосувати – як зміну тактики – точкові ракетні удари", – наголосила Наталія Гуменюк.

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