Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Загалом режим Путіна перебуває у жахливому стані, йому страшно дивитись у своє майбутнє.

Цікаво Є очевидна проблема: чи наважиться Путін силоміць забрати Білорусь

Агонія режиму Путіна

Яковенко розповів, що нині відбувається агонія режиму Путіна, але вона може тривати кілька місяців. Навіть кілька років, якщо Україна не отримає необхідного їй озброєння або воно буде в недостатній кількості. Вона може тривати навіть після поразки Путіна.

Якщо Путін утримається при владі, він буде продовжувати воювати. Не воювати він не зможе, просто лінія фронту в цьому випадку зійдеться з державним кордоном Росії з Україною, ось і все. Ресурси в Путіна є, і їх вистачить надовго,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Яковенко про агонію режиму Путіна: дивіться відео

Путін – це наймерзотніший сплав найгірших якостей

Він продовжив, що Путін є яскравим представником криміналітету. Його особисті характеристики походять від злочинців, які його оточували до його приходу в КДБ. Це наймерзотніший сплав найгірших якостей, а на верхівці цього бутерброду ще і якості корупціонера.

"Тож війну він буде продовжувати, тут ніяких сумнівів. Поки Путін живий і при владі неприємності будуть не лише в України, а й у всього світу", – зауважив Яковенко.

Новини Росії: останні події