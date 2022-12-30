Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Утім, заглянути в голову Путіна і хоча б щось спрогнозувати з його дій – це дуже невдячна справа. Вони часто нелогічні.

До теми Лукашенко опиратиметься до останнього, але Білорусь вже готується до війни, – посол у Білорусі

Не факт, що Путін ризикне захопити Білорусь

Як наголосив Яковенко, щоб захопити Білорусь, Путіну потрібно хоча б якось перелізти через Лукашенка. А це – дуже життєздатний персонаж, який має велику здатність до маневровості.

Крім того, російському диктатору таки поки не вдалося змусити його використати білоруську армію у війні проти України. Та й навіть, якщо він скине Лукашенка, тоді буде змушений зустрітися із білоруським народом напряму.

Зараз у Путіна є прокладка у вигляді Лукашенка. А тут прямі взаємовідносини з білоруським народом. Не думаю, що йому буде комфортно. Все-таки білоруський народ має дещо інші відносини з тоталітарними режимами, ніж російський. Вони показали, що більше готові до спротиву. Такого Їжака засувати собі в штани було б нерозумно,

– вважає Яковенко.

Чи спробує Путін захопити Білорусь у 2023 році – думка Яковенка: дивіться відео

Попри це, ймовірність, що Путін піде на захоплення Білорусі, таки є. Російському диктатору критично не вистачає перемог на фронті для пропаганди. Тому такий крок вони могли б продати в Росії як перемогу.

Чи буде наступ з Білорусі: останні новини

Нещодавно стало відомо, що Білорусь вирішила перевести свою армію на воєнний час. Це не означає негайний вступ країни у війну. Поки вони просто ретельніше готуватимуть армію.

Як розповів військовий експерт Микола Саламаха, вони збираються повністю укомплектувати бойові частини. А також – призвати ще щонайменше 15 – 20 тисяч осіб.

Як зазначив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, Росія зібрала певне угруповання в Білорусі. Там зараз перебуває близько 10 200 військових. Цієї кількості недостатньо для наступу.

​