Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Впрочем, заглянуть в голову Путина и хоть как то спрогнозировать по его действия – это очень неблагодарное дело. Они часто нелогичны.

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Не факт, что Путин рискнет захватить Беларусь

Как подчеркнул Яковенко, чтобы захватить Беларусь, Путину нужно хоть как-то перелезть через Лукашенко. А это – очень жизнеспособный персонаж, обладающий большой способностью к манёвренности.

Кроме того, российскому диктатору пока не удалось заставить его использовать белорусскую армию в войне против Украины. Да и даже если он свергнет Лукашенко, тогда будет вынужден встретиться с белорусским народом напрямую.

Сейчас у Путина есть прокладка в виде Лукашенко. А тут прямые отношения с белорусским народом. Не думаю, что ему будет удобно. Все-таки у белорусского народа немного иные отношения с тоталитарными режимами, чем у российского. Они показали, что больше готовы к сопротивлению. Такого ежа засовывать себе в штаны было бы глупо,

– считает Яковенко.

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Несмотря на это, вероятность, что Путин пойдет на захват Беларуси, есть. Российскому диктатору критично не хватает побед на фронте для пропаганды. Потому такой шаг они могли бы продать в России как победу.

Будет ли наступление из Беларуси: последние новости

Недавно стало известно, что Беларусь решила перевести свою армию на военное время. Это не значит немедленное вступление страны в войну. Пока они будут тщательнее готовить армию.

Как рассказал военный эксперт Николай Саламаха, они намерены полностью укомплектовать боевые части. А также – призвать еще не менее 15 – 20 тысяч человек.

Как отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, Россия собрала определенную группировку в Беларуси. Там сейчас находится около 10 200 военных. Этого количества недостаточно для наступления.

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