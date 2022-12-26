Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, що в Росії готують податковий сюрприз для тих, хто виїхав з країни.

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Режим тріщить й бореться з цим

Галлямов розповів, що режим Путіна дав тріщину і намагається боротись з цим, закручуючи гайки населенню більше. У плані суспільної підтримки Росія дуже сильно програє Україні. Механічна соціологія Кремля не рятує ситуацію, це просто перерахунок "хоробрих", тих, хто попри репресії готовий говорити, що не підтримує війну, Путіна, і таких 20% є постійно.

Більшість боїться говорити таке соціологам, і тому формально вони говорять, що підтримують. Тобто, завдяки цій механіці влада нікчемні рейтинги собі створює. Внутрішній розлад абсолютно очевидний. Тобто, коли почне хитатись, режим зрозуміє, що спертись немає на що. Так було з радянським керівництвом у кінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття,

– зазначив російський опозиційний політолог.

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Майбутнє цієї влади сіре

Він продовжив, що нічого радісного перед їхніми очима немає. Представники влади живуть за принципом "День пройшов і Бог з ним". У них немає стратегії на майбутнє.

"Їм страшно дивитись у майбутнє. Вони туди дивляться й бачать або Гаагу, або "ліхтарі". Якось так", – зауважив Галлямов.

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