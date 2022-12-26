Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Ранее сообщалось о том, что в России готовят налоговый сюрприз для выехавших из страны.

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Режим трещит и борется с этим

Галлямов рассказал, что режим Путина дал трещину и пытается бороться с этим, закручивая гайки населению больше. В плане общественной поддержки Россия очень сильно проигрывает Украине. Механическая социология Кремля не спасает ситуацию, это просто пересчет "храбрых", тех, кто, несмотря на репрессии, готов говорить, что не поддерживает войну, Путина, и таких 20% постоянно.

Большинство боится говорить такое социологам, и потому формально они говорят, что поддерживают. То есть, благодаря этой механике власти ничтожные рейтинги себе создают. Внутреннее расстройство совершенно очевидно. То есть, когда начнет шататься, режим поймет, что опереться не на что. Так было с советским руководством в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века,

– отметил российский оппозиционный политолог.

Галлямов сказал, в каком состоянии сейчас режим Путина: смотрите видео

Будущее этой власти серое

Он продолжил, что ничего радостного перед глазами нет. Представители власти живут по принципу "День прошел и Бог с ним". У них нет стратегии на будущее.

"Им страшно смотреть в будущее. Они туда смотрят и видят либо Гаагу, либо "фонари". Как-то так", – заметил Галлямов.

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